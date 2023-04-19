Онколог рассказал, как не заболеть раком в отпуске за рубежом Врач-онколог посоветовал туристам беречь кожу, чтобы не спровоцировать возникновение рака

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В преддверии периода отпусков, особенно если поездка запланирована в жаркие страны, необходимо беречь кожу, поскольку рак кожи является самым распространенным по числу возникновений, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин. Он призвал россиян ограничить себя от поездок в неразвитые страны, где вирусы и микрофлора может оказать негативное воздействие на здоровье человека.

Рак кожи стоит на первом месте по числу возникновений. Также риск по развитию опухоли возникает при инфекционном заражении, если не брать в расчет хронические заболевания, — рассказал специалист.

Хроническое заболевание, по словам Черемушкина, усугубляется плохим питанием, курением и употреблением алкогольных напитков, что приводит к постоянным ожогам слизистых, и по истечении нескольких десятилетий это также приводит к раку.

Стоит ограничить себя от поездок в неразвитые страны, где микрофлора и вирусы неизвестно как на вас подействуют в отрицательном смысле, — порекомендовал врач.

Вместе с тем онколог посоветовал сохранять режим, поскольку длительные перелеты – это всегда нагрузка на иммунитет, а смена климата и часовых поясов также сказывается на здоровье.

В случае долгих перелетов лучше отправляться в дальние края только на долгий срок или по возвращении не участвовать в массовых мероприятиях и не получить инфекцию, к которой организм предрасположен в этот момент. Хронические формы через длительный период с большой вероятностью спровоцируют рак, подытожил Черемушкин.

Врач-онколог Александр Сальков ранее предупредил, что рак может маскироваться под межреберную невралгию, из-за чего пациенту могут поставить неправильный диагноз. По его словам, невралгия характеризуется острой односторонней болью и пациент может четко показать место ее локализации.