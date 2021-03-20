Онколог назвала пять признаков развития опухоли мозга

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Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил о смертельной опасности для переболевших коронавирусом. Оказалось, у некоторых из них не вырабатываются антитела и такие люди рискуют снова заболеть.

Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1». Чтобы защититься от повторного заражения, которое может...