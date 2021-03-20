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Онколог назвала пять признаков развития опухоли мозга

15:30, 21 марта 2021
Фото: pexels.com

Врач-онколог Кэтрин Макбейн назвала пять основных признаков опухоли головного мозга. Об этом сообщает The Independent.

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