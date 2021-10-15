Онколог назвал продукты, которые могут привести к раку груди

Один из главных факторов развития рака молочной железы — ожирение, поэтому рацион питания напрямую влияет на возможность развития этого заболевания. Доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков рассказал «Известиям» от каких продуктов следует отказаться ради снижения риска возникновения рака груди.

По словам эксперта, к набору лишнего веса приводит употребление жирной, сладкой и жареной пищи. В числе опасных продуктов он назвал вафли, печенья и другие кондитерские изделия, маргарин, майонез, шпроты, чипсы, попкорн, консервированные овощи и фрукты. Наряду с ними, он порекомендовал также избегать продуктов, содержащих сахарозаменители, ароматизаторы и искусственные красители.

Онколог добавил, что риск возникновения рака груди и других онкологических заболеваний повышает наличие в рационе переработанного мяса — ветчины, сосисок, сарделек, а также копчёных колбас. Он пояснил, что при копчении выделяется дым, содержащий множество вредных веществ.

Из-за этого всего 50 г сырокопченого сервелата по уровню канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет, — отметил эксперт.

Онколог рассказал, что реже болеют раком люди, которые придерживаются так называемой средиземноморской диеты. Она подразумевает преобладание в рационе рыбы, овощей, фруктов и растительных масел.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов назвал категории людей с предрасположенностью к онкологии. В группе риска находятся курильщики, лица, имеющие лишний вес, а также те, кто постоянно испытывает стресс.