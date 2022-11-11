Онколог назвал неочевидные признаки рака языка Онколог Полянский: узелки и трещины на языке могут говорить о раке

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Появление узелков и трещин на языке в ряде случаев говорит о развитии рака, рассказал NEWS.ru врач-онколог Владимир Полянский. Медик отметил, что о начале тяжелого заболевания также сигнализируют неприятные ощущения вокруг данных образований на слизистой.

Эксперт добавил, что недуг угрожает пациенту полной потерей способности говорить и резким снижением качества жизни. Полянский подчеркнул, что опухоли языка провоцирует курение и злоупотребление алкоголем, а также жевание разных смесей.

Рак языка также возникает из-за плохих зубных протезов или зубов с разрушенными корнями. Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин и неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой языка, — объяснил Полянский.

Онколог отметил, что в запущенных формах рака языка появляются кровоподтеки, очень неприятный запах изо рта и разрушение опухоли.

Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон ранее заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно регулярно выполнять рентгеновское исследование молочных желез.