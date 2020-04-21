Онищенко призвал переболевших коронавирусом соблюдать самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/1c20e5d2-83d7-11ea-906a-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, вылечившиеся после заражения COVID-19, всё равно должны соблюдать режим самоизоляции, поскольку их иммунитет к вирусу ещё не подтверждён. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Соблюдать режим [самоизоляции] по-любому нужно, — цитирует его «Интерфакс».

Онищенко пояснил, что в случае, когда человек переболеет корью, у него вырабатывается пожизненный иммунитет к этому заболеванию. Ситуация с COVID-19 иная.

Вирус постоянно меняется. За время пандемии уже появилось три подтипа коронавируса, поэтому нельзя быть уверенным в прочности иммунитета переболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко опроверг прогноз академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии. Тот заявил, что пандемия может закончиться в июне. По мнению депутата, о победе над инфекцией реально будет говорить только после окончания двухнедельного срока после выписки последнего больного.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли — 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели — свыше 654 тысяч.