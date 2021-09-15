Онищенко отреагировал на статью о бесполезности ревакцинации

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал статью об отсутствии необходимости массовой ревакцинации от коронавируса, опубликованной изданием The Lancet. Парламентарий согласился с мнением авторов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Я солидаризируюсь с этими специалистами. Lancet — авторитетное медицинское издание, и публикация в нём — весомая, — сказал Онищенко.

Он также отметил, что в вопросе прохождения повторной вакцинации следует ориентироваться не на мнение тех, «кто возомнил себя специалистами», а на приказ Минздрава, в котором будет разъяснено, кому, когда и при каких показателях необходимо вновь прививаться от коронавируса. Парламентарий добавил, что соответствующего приказа пока не было.

Ранее The Lancet опубликовал статью за авторством группы учёных, в числе которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они отметили, что бустeрную вакцинацию следует проводить только на основе надёжных данных и анализа ситуации. Если пациентам вводить бустeрные дозы препаратов слишком рано или слишком часто, это может вызвать миокардит или синдром Гийeна-Барре. В итоге это может отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вaкцинации.