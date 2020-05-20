Онищенко назвал ересью слова о плато в распространении коронавируса

https://static.news.ru/photo/6cbdbeb2-3d5e-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что неправильно называть «плато» тенденцию к снижению интенсивности распространения коронавируса. Она только наметилась, считает бывший главный санитарный врач РФ.

У нас был подъём заболеваемости, пик заболеваемости и наметившаяся тенденция к снижению. Не «плато», как говорят люди, которые нахватались всякой ереси. А тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наметилась, — отметил депутат в интервью ТАСС.

Онищенко добавил, что в такой ситуации россиянам ещё рано расслабляться, и меры безопасности следует соблюдать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если эффективность вакцины от коронавируса, которая сейчас находится на стадии разработки, окажется ниже 50–60%, то риск вакцинации может превысить пользу. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Парламентарий пояснил, что в таком случае иммунная система пожилых «не даст адекватной реакции».