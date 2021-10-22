«Они убивают»: Мясников назвал смертельно опасные лекарства для сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые вредные для сердца лекарственные препараты. Наиболее кардиотоксичными средствами являются те, что применяются для химотерапии, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

То есть мы даём [препарат], понимая, что мы вредим сердцу. Мы даём, этих больных сразу отправляя под наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <...> Но нам надо спасать жизнь, — пояснил медик.

Он добавил, что вред сердцу могут нанести при неправильном применении нестероидные противовоспалительные препараты, такие как «Ибупрофен», «Диклофенак» и «Индометацин». Они прямо противопоказаны при сердечной недостаточности, указал Мясников. Из тех препаратов, что продаются без рецепта, он назвал их самыми опасными.

Мы не знаем, сколько людей они убивают, — уточнил врач.

По его мнению, вызывать аритмию способны антибиотики, а лекарство для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии «Дигоксин» при передозировке приводит к смертельно опасной аритмии. Повышается риск анемии и инфаркта при длительный приёме лекарств от изжоги, поскольку нарушения всасывания магния также приводит к снижению уровня кальция и калия.

Мясников также отнёс к опасным для сердца лекарствам сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников предупредил россиян об опасности приёма кальция. По его словам, передозировка витамина может привести к судорогам и другим побочным эффектам. Для профилактики остеопороза — заболевания, вызванного утратой кальция в костных тканях — рекомендуется изменить образ питания и ежедневно принимать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D.