Офтальмолог рассказала об опасных последствиях коронавируса для глаз

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«Омикрон»-штамм коронавируса воздействует в основном на трахеобронхиальное древо и в гораздо меньшей степени затрагивает лёгкие, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский. Он уточнил, что при «омикроне» у пациентов нередко возникает трахеобронхит, пишет «Москва 24».

Есть общая тенденция, что «омикрон», в отличие от классической формы коронавируса, в меньшей степени поражает лёгочную ткань, а в основном поражает дыхательные пути, а именно трахею и бронхи, и вызывает...