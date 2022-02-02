Офтальмолог рассказала об опасных последствиях коронавируса для глаз
Офтальмолог Шилова: коронавирус может спровоцировать катаракту и конъюнктивит
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:31, 03 февраля 2022
Фото: Егоршев Андрей/NEWS.ru
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Коронавирус может спровоцировать такие опасные офтальмологические заболевания, как катаракта и конъюнктивит, помимо этого, COVID способен поражать зрительные нервы, рассказала офтальмолог Татьяна Шилова. Она также добавила, что есть риск образования тромбов, пишет Lenta.ru.
Могут возникать тромбозы, поражения зрительного нерва, усиливаться катаракта. Распространены вызванные инфекцией конъюнктивиты и кератиты, — перечислила Шилова.
Офтальмолог подчеркнула, что подобные осложнения вызваны последствиями коронавируса, а не способом его попадания в организм пациента.
Ранее Шилова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса имеет больше шансов попасть в организм человека, у которого слизистая оболочка глаза повреждена каким-либо деструктивным процессом. По её словам, особую группу риска составляют пациенты с синдромом сухого глаза, конъюнктивитом или кератитом.