Офтальмолог рассказала, какие пациенты более уязвимы к «омикрону»

«Омикрон»-штамм коронавируса имеет больше шансов попасть в организм человека, у которого слизистая оболочка глаза повреждена каким-либо деструктивным процессом, объяснила офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова. По её словам, особую группу риска составляют пациенты с синдромом сухого глаза, конъюнктивитом или кератитом (воспаление роговицы глаза), пишет Lenta.ru.

В группу риска входят те, у кого слизистая оболочка уже повреждена каким-либо деструктивным процессом. Тогда любой инфекционный агент, в том числе и коронавирус, имеет больше шансов проникнуть внутрь, — заверила Шилова.

По словам медика, «омикрон» более расположен к проникновению в организм через глаза, чем другие штаммы коронавируса. При этом, отметила Шилова, у этой мутации COVID нет особых механизмов, позволяющих облегчить проникновение через зрительный орган.

Ранее офтальмолог Ирина Фёдорова рассказала об опасности коронавируса для зрения. По её словам, воспаление, вызванное коронавирусной инфекцией, может стать причиной ухудшения зрения, язвой роговицы или бельма на глазу.