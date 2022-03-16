«Обычный омикрон»: вирусолог оценил новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавирусной инфекции «стелс-омикрон» может распространиться в России, но он не представляет опасности, рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, он не более заразен, чем обычный «омикрон».

Не думаю, что представляет большую опасность. В общем, он не более опасен, чем обычный «омикрон», — подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог отметил, что не стоит бояться «стелс-омикрона», так как сейчас ситуация уже не та, которая была два года назад. Он подчеркнул, что летальность от коронавирусной инфекции значительно снизилась. Альтштейн также выразил надежду, что к лету будут умеренные цифры по заболеваемости коронавирусом в России, но при этом вакцинация сохранится.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что разновидность COVID-19, получившая название «стелс-омикрон», вскоре может стать преобладающим штаммом, поскольку обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант. Он предупредил, что перенесённый «омикрон» не гарантирует защиту от заражения «стелс-омикроном».

«Стелс-омикрон» был обнаружен в январе 2022 года в Швеции. В настоящее время новая разновидность COVID-19 получила широкое распространение в Дании, но очаги стали появляться и в России.