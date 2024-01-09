Нутрициолог объяснила, почему в Южной Корее запретили есть собак Нутрициолог Гусакова: запрет на собачатину в Корее поможет сохранить здоровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на собачатину в Южной Корее — обоснованный шаг с точки зрения здоровья и этики, объяснила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, это поможет предотвратить риск передачи паразитов и болезней. Кроме того, некоторые страны запрещают есть собак в целях заботы о благополучии животных.

С точки зрения здоровья употребление собачатины представляет определенный риск, так как собаки могут быть носителями паразитов, таких как эхинококк и трихинеллы, что влечет серьезные заболевания у людей. Кроме того, собаки могут переносить бешенство, которое может передаваться через потребление мяса, — поясняет эксперт.

Потребление собачатины часто связано с низкими экономическими условиями и отсутствием альтернативного источника пищи для некоторых категорий граждан, уточняет Гусакова. Однако в современном обществе есть альтернативные и более безопасные источники белка и необходимости в употреблении собачатины нет.

Ранее сообщалось, что парламент Южной Кореи принял законопроект, запрещающий употребление в пищу и продажу собачьего мяса. Документ предложила правящая партия, и он получил поддержку большинства законодателей.

Отмечается, что домашними животными собак считает все большее число граждан страны. На фоне этого растет критика того, как собак забивают. В стране чаще употребляют собак в пищу именно пожилые граждане.