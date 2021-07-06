Диетолог назвал лучшие продукты для разгрузочного дня

Нутрициолог Александр Мирошников рассказал «Москве 24», какие продукты лучше всего подойдут для разгрузочного дня.
По словам специалиста, у многих людей летом
Лучше всего, по мнению Мирошникова, устраивать разгрузочный день на яблоках — в них содержится полезная для желудочно-кишечного тракта клетчатка, а также витамины, минералы и полезные углеводы. В день можно съесть 2,5 кг этого фрукта.
Нужно запомнить, что лучше всего выбирать зелёные яблоки. В них меньше сахаров, меньше кислот и поэтому меньше рисков возникновения аллергии. Запечённые — самые полезные: там ещё меньше кислот и меньше воздействия на ЖКТ, — подчеркнул специалист.
Кроме того, разгрузочные дни можно проводить на ягодах. В частности, можно съесть в сутки 2,5–3 кг малины, клубники или черники. Также подойдёт и арбуз, который содержит в себе не только воду, сахар, но ещё и антиоксидант ликопин.
Мирошников также рекомендует разгрузочные дни на кефире. Для этого нужно выпивать 2–2,5 литра в день, при этом жирность кисломолочного продукта не должна быть очень высокой — 2–3%.
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