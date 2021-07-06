Диетолог назвал лучшие продукты для разгрузочного дня

Нутрициолог Александр Мирошников рассказал «Москве 24», какие продукты лучше всего подойдут для разгрузочного дня.

По словам специалиста, у многих людей летом возникает желание устроить огуречную диету. Однако она в чистом виде является не лучшим выбором, поскольку в одном огурце всего 15 калорий на 100 граммов, а для разгрузочного дня человеку нужно 1,5 тысячи калорий.

Лучше всего, по мнению Мирошникова, устраивать разгрузочный день на яблоках — в них содержится полезная для желудочно-кишечного тракта клетчатка, а также витамины, минералы и полезные углеводы. В день можно съесть 2,5 кг этого фрукта.

Нужно запомнить, что лучше всего выбирать зелёные яблоки. В них меньше сахаров, меньше кислот и поэтому меньше рисков возникновения аллергии. Запечённые — самые полезные: там ещё меньше кислот и меньше воздействия на ЖКТ, — подчеркнул специалист.

Кроме того, разгрузочные дни можно проводить на ягодах. В частности, можно съесть в сутки 2,5–3 кг малины, клубники или черники. Также подойдёт и арбуз, который содержит в себе не только воду, сахар, но ещё и антиоксидант ликопин.

Мирошников также рекомендует разгрузочные дни на кефире. Для этого нужно выпивать 2–2,5 литра в день, при этом жирность кисломолочного продукта не должна быть очень высокой — 2–3%.

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