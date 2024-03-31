Новый антибиотик найден впервые за десятки лет ACS Infectioushoods: впервые за десятки лет найден новый класс антибиотиков

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Ученые из Университета Вандербильта в США впервые за последние десятилетия нашли новый класс антибиотиков, сообщается в статье в журнале ACS Infectioushoods. Специалисты назвали его гепотидацином, он представляет собой новый класс бактерицидных средств, который пока находится в стадии клинической разработки.

Клинические испытания третьей фазы, направленные на изучение эффективности антибиотика в лечении неосложненных инфекций мочевыводящих путей, вызванных бактериями, включая Escherichia coli, дали положительный эффект.

Одним из ключевых моментов в исследовании гепотидацина считается его воздействие на клетки E. coli. Доказано, что новый класс антибиотиков оказывает двойное воздействие на ферменты гиразу и топоизомеразу в клетках бактерии, что приводит к ингибированию каталитической активности этих ферментов.

Эксперты отмечают, что проблема устойчивости к антибиотикам становится все более актуальной. Это привело к необходимости разработки новых средств для борьбы с бактериальными инфекциями.

Ранее гастроэнтеролог Егор Язов сообщил, что дисбактериоз часто проявляется после приема антибиотиков, а восстановление этого сложнейшего сообщества микроорганизмов необходимо для нормального функционирования всех систем человека. По словам врача, норма состава микробиоты у каждого человека индивидуальна, поэтому единого лекарства от дисбактериоза не существует.