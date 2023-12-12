Врач рассказал, нужно ли лечить дисбактериоз Гастроэнтеролог Язов: единого лекарства от дисбактериоза не существует

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Дисбактериоз, или нарушение микрофлоры кишечника, зачастую проявляется после приема антибиотиков, и восстановление этого сложнейшего сообщества микроорганизмов необходимо для нормального функционирования всех систем человека, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-гастроэнтеролог Егор Язов. При этом, по его словам, норма состава микробиоты у каждого человека индивидуальна, поэтому единого лекарства от дисбактериоза не существует.

Как объяснил врач, лечение дисбактериоза с помощью конкретных пробиотиков, содержащих живые бактерии, не сработает.

По разным данным, масса бактерий в вашем кишечнике может составлять от нескольких сотен грамм до одного—двух килограммов. <...> Капсула с «нужными» бактериями будет лишь каплей в море и значимо повлиять на состав вряд ли сможет, даже если они приживутся, — отметил специалист.

По его словам, кишечник — это не грядка, куда можно подсадить что угодно, а среда с «коренными жителями», которые просто так не отдадут свое место «посторонним». Увеличить массу «хороших» бактерий можно через их «кормление» пребиотиками и, в частности, инулинами — это длинные цепочки фруктозы, которые содержатся в природе в глютенсодержащих злаках, корне цикория, луке, чесноке и многих других продуктах. Поэтому для увеличения видового разнообразия бактерий необходимо максимально разнообразить рацион, в том числе за счет фруктов и овощей разных типов и цветов.

Гастроэнтеролог высказал мнение, что дисбактериоз является временной проблемой, которую организм решает постепенно и самостоятельно. Восстановление бактериального многообразия в ЖКТ зависит от многих факторов, главным из которых является питание. В остальном бактерии «разберутся сами» без медикаментозного вмешательства, резюмировал Язов.

Ранее врач-паразитолог Евгений Морозов предупредил об опасности бесконтрольного приема препаратов, предназначенных для уничтожения гельминтов. По словам эксперта, эти лекарства крайне токсичны и могут вызвать заболевания печени и почек.