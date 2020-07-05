«Ничего не закончилось»: Рошаль призвал россиян не глупить и носить маски

https://static.news.ru/photo/bc80bc5a-bf05-11ea-a536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Рошаль обратился к россиянам с просьбой продолжать дальше носить маски. Президент Национальной медицинской палаты акцентировал, что на улицах столицы остаются ещё толпы людей, которые этого не понимают.

Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось, — обратился талантливый педиатр к соотечественникам в Twitter.

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О том, что ничего не закончилось, предупредил россиян и бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман. Врач опасается всплеска заболеваемости в ноябре, когда наступит «сезон» ОРВИ. Самое опасное будет заключаться в том, что невозможно будет распознать, кто чихает и кашляет от обычной простуды, а кто — от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами коронавируса за прошедшие сутки 5 июля в России стали 134 человека. Общее количество летальных исходов достигло 10 161. За последние 24 часа российские врачи выявили 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 2005 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.