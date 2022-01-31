Неврологи предупредили об опасности инсульта после коронавируса

В остром периоде коронавирусной инфекции или после неё у пациента может случиться инсульт из-за повышенного риска образования тромбов, заявил невролог Семён Прокопенко. По его словам, риск инсульта может вырасти, если человек будет принимать антикоагулянты после COVID-19, пишет URA.RU.

Сейчас появилась категория людей, у которых осложнения наступают или в остром периоде коронавирусной инфекции, либо впоследствии. Потому что достаточно часто в варианте системного заболевания повышается склонность к тромбозам после COVID. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растёт, — заверил Прокопенко.

Его коллега Юрий Андрусов добавил, что для молодых пациентов более характерны кровоизлияния в мозг и геморрагические инсульты на фоне возрастных изменений. Ишемический инфаркт, при котором закупоривается сосуд, грозит пожилым людям, продолжил невролог. Он уточнил, что риск инсульта у пенсионеров возрастает, если те страдают хроническими заболеваниями, например, от сахарным диабетом или атеросклерозом.

Ранее кардиолог Дарья Сергеева заявила, что существуют два вида факторов инсульта — модифицируемые и немодифицируемые. К последней группе относятся такие параметры, как мужской пол, возраст выше 60 лет, а также болезни сердца в семье. По словам врача, человек может контролировать модифицируемые факторы, чтобы не допустить болезнь.