Невролог рассказала про нарушения работы мозга после COVID-19

Невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина заявила, что коронавирус может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, которые могут вызвать нарушение мозгового кровообращения. По её словам, признаками нарушения работы мозга являются головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах. При этом наблюдаются проблемы с памятью, а также концентрацией внимания и остротой зрения, сообщает радио Sputnik.

У пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Повреждения сосудов головного мозга могут быть как острыми, так и хроническими, — рассказала Евсютина.

При этом она уточнила, что к острым нарушениям мозгового кровообращения относятся инсульт и инфаркт головного мозга. Невролог порекомендовала при появлении первых симптомов сразу же обратиться к врачу.

Врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Кривцова ранее заявила, что обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. При этом она добавила, что вакцинация в любом случае необходима, вопрос лишь в правильной подготовке к ней.