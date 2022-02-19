Эндокринолог рассказала, кому нужна подготовка перед вакцинацией от COVID

Врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Кривцова заявила, что обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. При этом она добавила, что вакцинация в любом случае необходима, вопрос лишь в правильной подготовки к ней. Об этом сообщает URA.RU.

Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку, — заявила Кривцова.

Она добавила, что людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования.

Учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе ранее выявили опасные последствия для психического здоровья людей, которые перенесли коронавирус. В исследовании приняли участие более 150 тысяч взрослых, которые разделили на три группы: тех, кто переболел COVID-19, гриппом, и тех, кто не болел коронавирусом. Специалисты определили, что люди с COVID-19 на 35% чаще страдали тревожными расстройствами.

При этом исследователи установили, что у людей после коронавируса на 41 процент чаще наблюдались проблемы со сном и на 80 процентов чаще нейрокогнитивный спад, который выражается в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях. Учёные предположили, что основная причина этого в том, что COVID разрушает клеточные и нейронные связи в головном мозгу.