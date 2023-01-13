Невролог рассказала, каким стилем нужно плавать при болях в пояснице Невролог Семенова: людям с болями в спине рекомендуется плавать кролем или брассом

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Людям, испытывающим боли в пояснице, подходит стиль плавания кролем или брассом, а тем, у кого боли в шейном отделе позвоночника, рекомендуется плавать на спине, таким советом поделилась с NEWS.ru невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова. При болях в спине эксперт рекомендовала не использовать стиль баттерфляй, поскольку он подразумевает резкие движения.

Если боль в шейном отделе позвоночника, то больше подходит плавание на спине, если боль в пояснице, то либо брасс, либо кроль. <...>, — сказала специалист.

Она добавила, что плавать на боку — совсем неправильно, так как должны быть сохранены все физиологические изгибы, не должна быть перенапряжена отдельная группа мышц, они должны работать симметрично.

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