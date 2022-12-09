Невролог рассказал, какие недуги маскируются под боль в пояснице Невролог Семенов: сильные боли в пояснице часто говорят о проблемах с почками, кишечником или онкологии

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Сильные боли в спине часто сигнализируют о проблемах с почками, кишечником, онкологии, проблемах с половыми органами, мочевым пузырем, простатой, рассказал NEWS.ru невролог Сергей Семенов. Врач объяснил, что иногда неприятные ощущения «отдают» в поясницу, поэтому не всегда удается сразу понять, в чем проблема — грыжа, растяжение или воспалены внутренние органы.

Надо понимать, что боль в районе поясницы — не всегда боль в поясничном отделе позвоночника. Особенно, если она тянущая, не острая, не усиливающаяся при наклонах и поворотах. Часто боль отдает в поясницу, но воспалены, повреждены почки, мочевой пузырь, простата, кишечник, половые органы. Это особенности строения нашего организма, устройства нервной системы, самих нервных окончаний. Если накануне вы не носили тяжелых вещей, не падали, не тренировались изнурительно, то, возможно, у вас проблемы с внутренними органами и лучше показаться врачу. Наш мозг не всегда точно определяет, что именно болит, — добавил Семенов.

Медик отметил, что прием анальгетиков — не выход из ситуации, даже если они снимут боль, так как эффект кратковременный и главную проблему не решают — не лечат сам недуг.

Наш мозг и тут нас обманывает. Мы пьем горсть анальгетиков, нам вроде бы лучше. Боль на время уходит, и мозг нам говорит — все, тебе не больно, не надо беспокоиться, ты здоров. Это не так. Пройдет несколько часов, и проблемы вернутся, может быть, еще более тяжелые, если вдруг тот же камень в почке «попросится наружу», — подытожил Семенов.

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.