https://static.news.ru/photo/6f9dec62-5d4b-11ea-b050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stewart Goldstein/Global Look Press

Люди среднего возраста, которые не ложатся спать в одно и то же время, в два раза чаще страдают сердечными заболеваниями. К таком выводу пришли американские кардиологи.

В исследовании приняли участие 1 992 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, из которых 38% были белыми, 28% — афроамериканцами, 22% — латиноамериканцами и 12% — китайцами, сообщает «Профиль». У всех них были специальные устройства, которые отслеживали их сон. В течение последующих пяти лет 111 участников эксперимента, которые не придерживались последовательного режима сна, перенесли сердечный приступ, инсульт или умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что снизить риск сердечного приступа могут помочь перемены в распорядке сна. К такому выводу пришла группа кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии. В течение пяти лет медики обследовали около 3,4 тыс. добровольцев и выяснили, что здоровье укрепляет непродолжительный дневной сон. Вероятность сердечного приступа при этом уменьшается на 48%.