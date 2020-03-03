Люди среднего возраста, которые не ложатся спать в одно и то же время, в два раза чаще страдают сердечными заболеваниями. К таком выводу пришли американские кардиологи.
В исследовании приняли участие 1 992 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, из которых 38% были белыми, 28% — афроамериканцами, 22% — латиноамериканцами и 12% — китайцами,
Ранее NEWS.ru писал, что снизить риск сердечного приступа могут помочь перемены в распорядке сна. К такому выводу пришла группа кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии. В течение пяти лет медики обследовали около 3,4 тыс. добровольцев и выяснили, что здоровье укрепляет непродолжительный дневной сон. Вероятность сердечного приступа при этом уменьшается на 48%.
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