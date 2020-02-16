https://static.news.ru/photo/852f7bf0-50d4-11ea-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизить риск сердечного приступа могут помочь перемены в распорядке сна. К такому выводу пришла группа кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

В течение пяти лет медики обследовали около 3,4 тыс. добровольцев и выяснили, что здоровье укрепляет непродолжительный дневной сон. Вероятность сердечного приступа при этом уменьшается на 48%, сообщает Focus .

Правда, важно не переусердствовать. Продолжительность отдыха не имеет решающего значения, а вот количество является решающим фактором. Понижали риски те, кто решал прикорнуть днём два три раза в неделю. Однако у тех, кто практиковал дневной сон шесть-семь раз, опасность развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности, наоборот, увеличивалась по сравнению с теми, кто спал только ночью.

Таким образом, совсем отказываться от дневного отдыха вредно, но и вводить его в ежедневную практику всё-таки не следует, считают медики.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-отоларинголог предупредил о том, что храп является предвестником серьёзного заболевания. По его словам, он свидетельствует о риске обструктивного апноэ.