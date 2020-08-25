Некачественный «Цитрамон П» нашли в российских аптеках

Некачественный «Цитрамон П» изымают из российских аптек для последующего уничтожения. Это препараты производства предприятий «Уралбиофарм» и «Дальхимфарм».
Согласно документу, опубликованному на сайте Росздравнадзора, изъятию подлежат препараты серии 500819 екатеринбургского производителя и серии 160617 хабаровского предприятия.
«Уралбиофарм» уже пояснил, что причиной отсутствия должного качества у таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения. Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нём может меняться химический состав,
Проблемы с цитрамоном уже возникали у екатеринбургской компании три года назад. Что касается хабаровского предприятия, их цитрамон не соответствует показателям сразу по четырём критериям качества. Таблетки нашлись в одной из больниц Гудермесского филиала ведомства. «Дальхимфарм» должен провести расследование до начала сентября и доложить о его результатах Росздравнадзору.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%.
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