Некачественный «Цитрамон П» нашли в российских аптеках

https://static.news.ru/photo/0f075fc8-e739-11ea-ae43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Некачественный «Цитрамон П» изымают из российских аптек для последующего уничтожения. Это препараты производства предприятий «Уралбиофарм» и «Дальхимфарм».

Согласно документу, опубликованному на сайте Росздравнадзора, изъятию подлежат препараты серии 500819 екатеринбургского производителя и серии 160617 хабаровского предприятия.

«Уралбиофарм» уже пояснил, что причиной отсутствия должного качества у таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения. Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нём может меняться химический состав, приводит слова менеджера предприятия Life.

Проблемы с цитрамоном уже возникали у екатеринбургской компании три года назад. Что касается хабаровского предприятия, их цитрамон не соответствует показателям сразу по четырём критериям качества. Таблетки нашлись в одной из больниц Гудермесского филиала ведомства. «Дальхимфарм» должен провести расследование до начала сентября и доложить о его результатах Росздравнадзору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%.