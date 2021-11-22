«Не надо, но дают»: Мясников об опасности кроверазжижающих лекарств

Применение кроверазжижающих препаратов, в том числе при коронавирусе, может усугубить состояние больного. Лекарства могут вызвать ряд опасных кровотечений, их не следует назначать при лёгком течении COVID-19 амбулаторным пациентам, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Кроверазжижающие препараты могут убить! Мы видим, что поступают и поступают молодые люди с кровоизлияниями в мозг. Ему не надо, но ему дают, — сказал Мясников.

Врач считает проблемой назначение данных препаратов при амбулаторном лечении коронавируса. По его словам, данные медикаменты должны назначаться лишь в случае тяжёлой вирусной пневмонии. Мясников добавил, что эти лекарства могут спровоцировать желудочное кровотечение и нарушения в работе головного мозга.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова города Москвы Валерий Вечорко призвал не относиться к коронавирусу как к простуде и не заниматься самолечением. По его мнению, каждый организм индивидуален, и лекарство, которое помогло одному, может серьёзно навредить другому. Лучшей защитой от коронавируса Вечорко назвал не таблетки, а прививку, маску и социальную дистанцию.