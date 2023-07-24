Названы явные симптомы заражения лихорадкой Западного Нила Биолог Москаев перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — опасное заболевание, возникающее при укусе зараженного комара, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев. Он объяснил, по каким признакам можно распознать лихорадку.

Эксперт отмечает, что ареал распространения лихорадки Западного Нила охватывает несколько российских регионов: Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а так же Краснодарский край, южные районы Сибири и Дальнего Востока. Природные очаги вируса находятся преимущественно в Астраханской и Волгоградской областях, откуда его переносят птицы. Заражение ЛЗН происходит при укусе комара, инкубационный период составляет от трех до шести суток.

Заболевание сопровождается высокой температурой (38-40°C), ознобом, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга, — рассказал Москаев.

По словам биолога, россиянам следует обращать особое внимание на свое самочувствие. Он рекомендует обратиться к врачу в случае, если возникает мучительная головная боль с локализацией в области лба и глазниц, боль в глазных яблоках, а также мышечная боль.

Исход лечения напрямую зависит от стадии выявления заболевания. Всем пациентам с подозрением на лихорадку Западного Нила показана госпитализация, — подытожил он.

Роспотребнадзор ранее подтвердил два случая заражения ЛЗН на территории Ростовской области. В ведомстве отметили, что у 14% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района региона обнаружены антитела к вирусу. Специалисты связывают заражение с жарой, поспособствовавшей активному нападению комаров на людей близ водоемов.