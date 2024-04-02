Названы три суперпродукта, богатые витамином D Малышева: витамином D богаты печень трески, сельдь и лосось

Наибольшее количество витамина D содержится в таких продуктах, как печень трески, сельдь и красная рыба, например, лосось, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Она пояснила, что наличие этого элемента в организме помогает человеку легче справляться с инфекциями. Именно поэтому его рекомендовали принимать во время коронавирусной пандемии.

Витамин D вызывает огромное уважение у нас. Помните, по пандемии Covid все пили этот витамин в лошадиных дозах? Потому что появились исследования о том, что если витамина D в достатке в организме, гораздо легче люди переносят инфекции, — рассказала она.

Ведущие передачи пояснили, что в 100 граммах печени трески содержится 25 суточных норм витамина D. То есть для его восполнения достаточно в сутки съедать всего четыре грамма этого продукта. В сельди его содержится четыре суточные нормы — для восполнения суточной потребности достаточно 25 граммов. В лососе — две суточные нормы или 50 граммов.

Малышева назвала недостаток солнца причиной нехватки витамина D. Это один из немногих витаминов, которые организм вырабатывает сам. Однако происходит это только в том случае, если на кожу попадают солнечные лучи.

В Москве, примерно, 60 солнечных дней в году из 360. То есть у нас есть дефицит витамина и мы его должны восполнять, — сказала Малышева.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что витамины группы D, источниками которых преимущественно являются солнечный свет и морепродукты, необходимы для усвоения организмом фосфора и кальция. По ее словам, их недостаток может привести к развитию широкого спектра заболеваний — от рахита до онкологии.