Названы шесть продуктов, которые необходимо навсегда вычеркнуть из рациона Daily Mail: нужно отказаться от сырков, хлебцев, а также гранолы и йогуртов

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Специалисты настоятельно рекомендуют избегать употребления плавленых сырков, хлебцев, гранолы, йогурта с добавками и разнообразных вкусов, диетических газированных напитков, а также готовых замороженных блюд и некоторых кондитерских изделий, вроде тортов с высоким содержанием промышленных ингредиентов, пишет Daily Mail. В ином случае это может привести к увеличению риска возникновения различных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые, раковые и эндокринные заболевания.

Это относится к пище, произведенной в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Кроме того, существуют и менее очевидные продукты, которые зачастую могут показаться полезными.

Согласно мнению экспертов, чтобы определить ультраобработанные продукты, требуется внимательно изучать их состав. Если список ингредиентов включает такие, которые вы не можете приобрести отдельно и использовать в своей собственной кухне, то, вероятно, перед вами ультраобработанный продукт. Кроме того, рекомендуется избегать продуктов, состоящих из излишнего количества компонентов.

Ранее фитнес-тренер Дженна Риццо заявила, что использование игрового подхода в физической активности, соблюдение правила одной ложки и не менее семи часов сна в день помогут снизить вес к лету без кардинальных изменений в образе жизни. Превращение физической активности в игру предусматривает соревнования с самим собой или с друзьями например, можно делать отжимания от столешницы, пока вода закипает в чайнике, или пообещать себе сделать 10 тысяч шагов за день.