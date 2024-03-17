Назван способ похудеть к лету без особых усилий NYP: соревнования с самим собой помогут похудеть к лету без усилий

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Использование игрового подхода в физической активности, соблюдение правила одной ложки и не менее семи часов сна в день помогут снизить вес к лету без кардинальных изменений в образе жизни, считает фитнес-тренер Дженна Риццо. Превращение физической активности в игру предусматривает соревнования с самим собой или с друзьями, например, можно делать отжимания от столешницы, пока вода закипает в чайнике, или пообещать себе сделать 10 тысяч шагов за день, пишет таблоид New York Post.

Если цель достигнута, можно наградить себя подарком, а если нет, придется положить в копилку определенную сумму. Тренер рекомендует ходить достаточно быстро, чтобы получить среднюю интенсивность аэробной нагрузки.

Для плавного изменения питания можно добавлять по одной ложке фруктов или овощей к каждому приему пищи. Это улучшит насыщение и уменьшит количество вредной пищи в рационе. Мозг будет мало сопротивляться таким незначительным изменениям, поэтому риск срывов минимален.

Недостаток сна может нарушить выработку гормонов и привести к изменению настроения и увеличению аппетита. Достаточное количество сна поможет организму сжигать жир, подчеркивает тренер.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что отказ от употребления картофеля в пользу макарон и риса вызывает дефицит витаминов. По ее словам, когда люди решают сесть на диету, они часто исключают картофель из своего рациона, полагая, что он способствует ожирению, диабету и проблемам с пищеварением, однако ученые настоятельно рекомендуют не быть настолько категоричными.