Названы самые вредные продукты для ужина Диетолог Круглова: на ужин не стоит есть говядину, сладости и соленья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ужин не следует есть тяжелую пищу, сладости, макароны или соленья, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, лучше в качестве последнего приема пищи перед сном выбрать творог, мясо птицы или морепродукты.

Мясо, например говядина и свинина, — это тяжелая еда, которая переваривается несколько часов, поэтому я бы не советовала употреблять ее поздно вечером. Также на ужин не стоит есть различные сладости и выпечку. Такие продукты высококалорийны и содержат мало пищевых волокон, — пояснила диетолог.

Для людей, которые борются с лишним весом, рекомендуется убрать из рациона картофель и макароны, считает Круглова. По ее словам, это продукты затрудняют процесс похудения. Кроме того, стоит отказаться от соленых продуктов, в частности солений, поскольку они задерживают воду в организме.

Вечером нам не требуется большое количество энергии, поэтому вечерняя трапеза должна быть легкой. Ужинать можно творогом, нежирными сырами, мясом птицы или морепродуктами, — посоветовала врач.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что кроличье мясо гораздо полезнее для организма, чем любое другое. По ее словам, оно считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков.