Названы самые полезные продукты для печени Гематолог Васильева: самыми полезными продуктами для печени являются молоко и оливковое масло

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Печень часто называют «фильтром» и хранилищем витаминов, поэтому от ее состояния зависит в прямом смысле слова жизнь человека, рассказала NEWS.ru гематолог Людмила Васильева. Медик добавила, что самыми полезными продуктами для данного органа являются: оливковое масло, нежирная белая рыба, молоко, черный или зеленый чай, а также отварные, сырые и тушеные овощи в измельченном виде.

С современной экологией и стрессами, особенно в крупных городах, лучше лишний раз не тревожить печень. Она, фактически, играет роль одного из фильтров в нашем организме, перерабатывая весь потребляемый яд в прямом и переносном смысле. Кроме того, печень может хранить определенный запас витаминов A,D,B12. Самыми полезными продуктами для данного органа являются: оливковое масло, нежирная белая рыба, молоко, черный или зеленый чай, а также отварные, сырые и тушеные овощи в измельченном виде, — отметила эксперт.

По ее словам, рацион также не должен быть «слишком жирным, слишком сладким и слишком хмельным», поэтому лучше не злоупотреблять выпечкой с жирным кремом или начинкой и исключить алкоголь.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева заявила, что популярный на новогодних праздниках салат оливье является не только очень калорийным, но и вредным. По ее словам, вред этого блюда заключается в сочетании ингредиентов, которые не стоит употреблять в пищу одновременно. Специалист пояснила, что картофель в сочетании с полуфабрикатами и майонезом способен вызвать несварение желудка.