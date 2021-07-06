Названы самые опасные продукты в летнее время

Летом самыми опасными для здоровья человека являются три продукта: рыба, паштет и мясо курицы на кости. Об этом «Радио 1» сообщил эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко.

Специалист напомнил, что курица начинает портиться с кости. Речь идёт о куриных бёдрах, курице гриль и куриных крылышках. По словам шеф-повара, обоняние никогда не подведёт, если нужно определить свежесть продуктов. Особенно это касается рыбы.

Если вы чувствуете запах свежести, а для всех он разный (для меня, например, это запах арбуза), то рыбу можно покупать. Конечно, обращайте внимание на то, чтобы жабры были розовые, хотя это не всегда показатель, продавцы могут придать товарный вид несвежим продуктам. Если вы чувствуете нотку кислинки, горечи, то от такой рыбы лучше отказаться, — пояснил Данко.

Он также советует в жаркую погоду готовить паштеты самостоятельно. Для этого можно использовать печень, лук, морковь, сливочное масло и при желании портвейн.

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