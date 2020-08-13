Названы регионы, где россияне сильнее всего вредят здоровью образом жизни

https://static.news.ru/photo/7bd9378e-dd4d-11ea-9590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На состоянии здоровья населения прежде всего сказываются такие факторы образа жизни, как несбалансированное питание, употребление алкоголя и табака. Сильнее всего это заметно в Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областях. С такими данными Роспотребнадзора за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что вредные привычки и неправильное питание также особенно негативно отражаются на здоровье людей в Хакасии, Удмуртии, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

Тогда как наименьшее влияние таких факторов наблюдается в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе.

В целом по России больше половины населения подвержено негативному воздействию факторов образа жизни, заключили в ведомстве.

На ведение населением здорового образа жизни влияют этнокультуральные особенности региона, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Например, в Ингушетии много мальчиков стремятся профессионально заниматься спортом. Причём социально-экономическая ситуация напрямую не сказывается на показателе.

Есть регионы, где продолжительность жизни низкая, в то же время доходы могут быть высокими. Здесь нужно каждый из этих факторов связывать с особенностями в первую очередь этнокультуральными. Например, живут русские люди в какой-то республике, где они невольно впитывают образ жизни. Он и русский, но тем не менее он впитывает те ценности, которые прививаются в этом микросоциуме, в этой деревне. Или какой-то человек попадает в такие условия, где принято пьянствовать, поэтому и ценности такие же. Поэтому очень важная роль сегодня заключается в воспитании, — пояснил Говорин.

Он добавил, что употребление алкоголя и табака, несбалансированное питание и избыточный вес в общей сложности определяют 95% преждевременной смертности мужского населения трудоспособного возраста.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что больше всего людей с антителами к коронавирусу живёт в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях.