Названы продукты, предотвращающие развитие рака

Для профилактики онкологии следует включить в свой рацион овощи и фрукты с яркой окраской, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Специалист посоветовала обратить особое внимание на бруснику, чернику, чёрную смородину, грейпфрут и помидоры, в которых помимо полезной клетчатки содержатся антиоксиданты.

Например, в помидорах есть ликопин, который хорошо занимается профилактикой онкологии. Когда помидоры нагревают, тушат, количество ликопина резко увеличивается, — отметила Дианова.

Она также советует есть чёрный изюм — он не прошёл обработку и в нём сохранились абсолютно все полезные вещества. По словам диетолога, употреблять овощи и фрукты нужно во время каждого приёма пищи в сочетании с основным блюдом. При этом они должны составлять половину всей порции еды.

Дианова подчеркнула, что не все виды онкологии поддаются профилактике. К таким, например, относятся рак кожи или головного мозга. Однако рак кишечника профилактировать можно. В этом случае важен баланс клетчатки, отсутствие в пище консервантов и всяких готовых продуктов, пояснила специалист.

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