Названы продукты для страдающих от укачивания туристов

https://static.news.ru/photo/00cabd30-c667-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые продукты способны помочь путешественникам избежать укачивания в транспорте. По мнению диетологов из Испании Фатимы Бранко и Нурии Монфуледы, хорошо зарекомендовали себя у туристов блюда из риса.

Эксперты советуют отдавать предпочтение коричневому рису. Он менее обработан, чем белый, у которого была удалена наружная оболочка, отруби и зародыши. Поэтому он считается цельным зерном, хорошо усваивается в организме и способствует предотвращению головокружения и тошноты, сообщает «Политика сегодня».

Обезопасить себя от укачивания могут и путешественники, которые в дороге в качестве лёгких закусок используют очищенные яблоки или арахис и несолёный сыр. Из напитков лучше всего помогают настойки на основе корня имбиря и фруктов. Строго противопоказаны алкоголь и газировка. Также в дальних поездках следует отказаться от выпечки и жирной пищи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, испытывающие тошноту при полётах, могут легко избавиться от неприятных ощущений при помощи некоторых хитростей. Так, подверженным укачиванию людям рекомендуется выбирать места на уровне крыла, которые меньше всего подвержены тряске. Во время полёта стоит отказаться от употребления красного вина и заменить его на имбирный эль. Содержащийся в составе напитка имбирь помогает успешно бороться с тошнотой.