Названы признаки «раковых» родинок

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Меланома (рак) кожи имеет несколько симптомов, в их числе опасные родинки. Как их отличить от обычных, рассказала «360» кандидат медицинских наук, врач Ирина Добрецова.

По словам медика, за родинками нужно постоянно следить. Если они ассиметричны, имеют неровные границы или неравномерный цвет, а также слишком быстро растут — необходимо пройти обследование.

Есть система, на основе которой можно проводить самодиагностику. Одна половина родинки должна быть похожа на другую. Если вы увидели, что нарушается эта равномерность, то есть какая-то сторона родинки начинает, например, увеличиваться, то это повод обратиться к врачу, — сказала Добрецова.

Она призвала также сходить на профилактический приём, если края родинки стали зубчатыми или вытянулись в одну сторону. Если цвет изменился только частично, то есть одна половина светлая, а вторая — тёмная, тоже нужно обратиться к врачу.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности родинок. Медик рассказал, что они могут стать причиной меланомы — опасного заболевания, которое в случае позднего обнаружения может привести к гибели человека.