Названы причины онемения рук

Неудобный стол или неправильно расположенная компьютерная клавиатура могут стать причиной длительной боли и онемения рук, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. По словам специалиста, в результате сдавливания нервов запястья у человека может возникнуть хронический туннельный синдром, требующий лечения.

Как рассказал невролог, мышцы, связки, сухожилия и части скелета человека образуют естественные туннели, в которых проходят сосудистые нервные сплетения. Как правило, нервы идут по туннелям совместным пучком с венозными и артериальными сосудами. При этом в теле существуют зоны, где эти пучки анатомически могут подвергаться сдавлению.

По словам Евдокимова, различают два вида сдавления — долговременное и хроническое.

Когда происходит долговременное сдавление, как, например, при авариях, обрушениях, различных катаклизмах, этот туннель пережимается, возникают изменения в нервах, сосудах или даже в целой конечности, — сказал он.

Также бывает хроническая история, когда сдавление происходит постоянно, например, человек неудобно сидит, его руки находятся на углу стола, в итоге передавливается какой-нибудь канал.

Часто страдает карпальный канал на кисти, когда у человека мышка неудобная, стол не той высоты, край стола неудобный или рука над клавиатурой на весу расположена. В результате возникает туннельный синдром. По сути, это либо затруднение прохождения крови, либо механическое сдавление сосудисто-нервного пучка с развитием симптоматики, — отметил врач.

Специалист пояснил, что симптоматика у синдрома самая простая — это изменение чувствительности. Например, под подушку положили руку, и она затекла. Если такое повторяется периодически, то та же самая подушка может стать причиной хронического туннельного синдрома. Также синдром может проявляться достаточно выраженной болью и расстройством чувствительности.

При возникновении конкретных жалоб Евдокимов советует обратиться к врачу-неврологу, который оценит ситуацию и определит, на каком уровне могло произойти это событие. По его мнению, чаще всего это локальный уровень — предплечье, кисть, плечо.

Он также напомнил, что теоретически туннельный синдром может возникать абсолютно в любом месте, там, где не проходит сосудисто-нервный пучок или возникло механическое сдавление.

Причём оно может быть как снаружи, если чем-то придавили, так и изнутри, например, опухоли, новообразования, отёк, лимфостаз или ещё что-либо. То есть сдавление может быть разной причины, оно может быть и жидкостное. Человек получил сильный синяк, образовалась гематома, и тоже может возникнуть туннельный синдром, — добавил медик.

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