Невролог рассказал, чем опасна постоянная забывчивость и как с ней бороться

Невролог-остеопат Александр Евдокимов рассказал, до каких опасных последствий может довести постоянная забывчивость и как с ней бороться. Нарушения памяти возникают не только у пожилых, но и молодых людей, приводит слова врача Пятый канал.

У пациентов старше 50 лет забывчивость чаще всего носит преходящий характер и может быть вызвана стрессом, недосыпом, ненормированным рабочим днём, а также проблемами в шейном отделе позвоночника, из-за чего нарушается мозговое кровообращение. В этих случаях память можно вернуть в исходное состояние или даже улучшить.

Для этого медик советует не глотать таблетки, а устранить причины, которые приводят к забывчивости.

Я рекомендую прежде всего не таблетки, хотя очень многие любят принять что-то в виде ноотропов или стимулирующих веществ. А я всё-таки рекомендую устранить причины, которые приводят к проблемам и к нарушению памяти, — посоветовал невролог.

Нужно соблюдать режим труда, отдыхать, ездить в отпуск. А в случае проблем с позвоночником обратиться к остеопату, который поможет улучшить кровоток головного мозга. Также память можно развивать при помощи разных методик, самые простые из которых — заучивание стихов.

Если вы в день будете заучивать один стишок, четыре-пять-шесть куплетов песни какой-нибудь или будете пересказывать прочитанный материал, то память у вас однозначно будет улучшаться, — посоветовал специалист.

Совсем по-другому обстоит дело с пожилыми людьми. Здесь причиной нарушения памяти могут стать болезни Паркинсона или Альцгеймера, рассеянный склероз. В этом случае поможет только обращение к специалисту и сделать это нужно как можно раньше.

Если вы замечаете, что стали чрезмерно рассеяны, забываете утюг включённый, свет, газ, воду, ещё что-либо, если вы постоянно забываете названия предметов и видите, что это прогрессирует, и самая важная причина, если вы сталкиваетесь с проблемой, не можете оплатить счета, <...> это уже тревожный признак, при котором однозначно нужно обратиться к врачу, — сказал невролог.

Врач посоветовал следить за состоянием пожилых людей их родственникам и в случае появления тревожных симптомов отвести их к врачу. По словам Евдокимова, на начальных стадиях развития болезни ещё помочь можно, тогда как в средней или тяжёлой стадии вернуться уже невозможно.

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