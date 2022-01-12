Названы побочные эффекты от употребления вина

Регулярное употребление красного вина, несмотря на уверенность многих в его пользе для сердечно-сосудистой системы, способно привести к мерцательной аритмии, сообщает Live 24. Кроме того, вино, как и любой алкоголь, угрожает здоровью печени, в том числе циррозом.
При зафиксированных в семье случаях рака груди следует осторожно относиться к напитку в связи и с этим заболеванием. По данным американского научного журнала Annals of Epidemiology, одна или две порции алкоголя ежедневно
Также сообщается, что бокал вина перед сном лишь помешает выспаться, так как алкоголь сокращает длительность фазы быстрого сна.
Кроме того, не поможет он и при симптомах ПМС. Вино усиливает их и может привести к возможным сбоям цикла, сообщает издание.
Ранее был задержан владелец торговой точки в ХМАО, продавшего нелицензионный алкоголь, который стал причиной смерти восьми жителей села Кондинское. Правоохранительные органы продолжают расследование, против виновника возбуждено уголовное дело. Администрация Кондинского района в социальных сетях предупредила жителей об опасности жидкости, реализуемой в ёмкостях под названием «Царская охота». Согласно данным властей, всего было зафиксировано 12 случаев отравления, восемь из них с летальным исходом.