Названы побочные эффекты от употребления вина

Регулярное употребление красного вина, несмотря на уверенность многих в его пользе для сердечно-сосудистой системы, способно привести к мерцательной аритмии, сообщает Live 24. Кроме того, вино, как и любой алкоголь, угрожает здоровью печени, в том числе циррозом.

При зафиксированных в семье случаях рака груди следует осторожно относиться к напитку в связи и с этим заболеванием. По данным американского научного журнала Annals of Epidemiology, одна или две порции алкоголя ежедневно увеличивают риск развития указанной онкологии на 30-50%.

Также сообщается, что бокал вина перед сном лишь помешает выспаться, так как алкоголь сокращает длительность фазы быстрого сна.

Кроме того, не поможет он и при симптомах ПМС. Вино усиливает их и может привести к возможным сбоям цикла, сообщает издание.

Ранее был задержан владелец торговой точки в ХМАО, продавшего нелицензионный алкоголь, который стал причиной смерти восьми жителей села Кондинское. Правоохранительные органы продолжают расследование, против виновника возбуждено уголовное дело. Администрация Кондинского района в социальных сетях предупредила жителей об опасности жидкости, реализуемой в ёмкостях под названием «Царская охота». Согласно данным властей, всего было зафиксировано 12 случаев отравления, восемь из них с летальным исходом.