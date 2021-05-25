Названы первые признаки развития рассеянного склероза

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Рассеянный склероз начинается довольно незаметно и постепенно. Первыми признаками, которые указывают на развитие заболевания, могут стать потеря равновесия и ухудшение зрения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Медик отметила , что рассеянный склероз не имеет никакого отношения к потере памяти. Это одно из самых тяжёлых заболеваний центральной нервной системы, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга и в итоге может привести к инвалидности. Часто ею страдают достаточно молодые люди, особенно женщины.

Болезнь начинается постепенно. Одним из первых её симптомов считается нарушение равновесия.

Кроме проблем с походкой, у многих оно начинается с нарушения зрения: потеря четкости зрения, сужений полей зрения, даже двоение в глазах, но это редко. Могут быть мурашки по телу, какие-то непонятные ощущения на коже, в кончиках пальцев и на ногах, - отметила Чернышова.

По словам специалиста, рассеянные склероз получил своё название из-за того, что поражения распространяются по всей поверхности мозга, в том числе и спинного. В зависимости от того, какая часть мозга была поражена, такая будет и картина заболевания.

Если зрительная, значит будут проблемы со зрением. Если в районе мозжечка, значит, будут проблемы с координацией и так далее, – сказала врач.

Чернышова добавила, что сейчас это заболевание считается отчасти контролируемым. Пока человек лечится, то всё идет более или менее ровно и мало прогрессирует.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Бойко рассказал, что факторами риска развития рассеянного склероза могут быть нерациональное питание и принятие антибиотиков, которые провоцируют изменение микробиоты кишечника.