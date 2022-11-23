Названы первые признаки перелома ребра Невролог Семенов: первыми признаками перелома ребра являются острая боль при глубоком вздохе и гематомы

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Число падений возрастает с первыми заморозками, особенно после так называемого ледяного дождя и перелом ребер — одна из самых распространенных травм в подобное время, заявил NEWS.ru врач-невролог Сергей Семенов. Медик подчеркнул, что о таком повреждении, в первую очередь, говорят гематомы на грудной клетке, похожие на «домики» в месте повреждения и резкая боль при глубоком вдохе.

Однако симптомы перелома ребра не всегда такие очевидные. Их можно определить, если повреждение произошло спереди. Если же сзади — то признаки обычно «стираются». Это чревато тяжелыми осложнениями в виде посттравматической пневмонии. Если вы получили сильный удар по грудной клетке, если есть гематомы — обязательно сделайте рентген, — предупредил специалист.

Семенов добавил, что при подозрении на перелом нужно ограничить движения грудной клетки бинтом или полотенцем, приложить холод, лучше при этом занять удобное положение, при котором боль не такая острая — сидя или полусогнуто лежа. Врач подчеркнул, что также не запрещается прием обезболивающих, но в любом случае необходимо сразу вызвать скорую помощь.

И еще. Не пытайтесь дойти до травмпункта самостоятельно. При сильных болях оставайтесь на месте и ждите врачей. Любое резкое или неправильное движение — сломанное ребро может повредить внутренние органы, особенно легкие, — сказал врач.

Невролог Денис Воронин ранее рассказал, что малоподвижные люди, проводящие большую часть времени за компьютером, часто жалуются на боль в спине, данный симптом наиболее опасен при сколиозе, особенно запущенном. Медик подчеркнул, что игнорирование нарушений опорно-двигательного аппарата приводит к сбоям в работе внутренних органов — гастриту, простатиту, мочекаменной болезни и холециститу.