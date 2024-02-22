Врач предупредил о страшных последствиях из-за вакцины от COVID-19 Врач Иванов: новые вакцины от COVID-19 могут вызывать аутоиммунные заболевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с новой волной коронавируса грядет и третья волна последствий вакцинации, заявил врач Денис Иванов в беседе с «Царьградом». По его словам, у людей, вакцинированных иностранными препаратами от COVID-19, могут появиться аутоиммунные заболевания. Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer, AstraZeneca, пояснил эксперт.

Первая волна, которая пошла, это волна так называемых внезапных смертей от тромбов. Вторая волна — это так называемый турбо-рак. Третья волна, которая нас сейчас ждет и начинает уже проявляться, это аутоиммунные заболевания, когда собственная иммунная система будет накидываться на органы и ткани человека и, соответственно, будет вызывать ту или иную симптоматику, — отметил он.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что абсолютно безопасных вакцин не существует, но неприятные побочные эффекты от западных антиковидных препаратов являются приемлемыми. Он подчеркнул, что любая вакцинация связана с определенным риском осложнений.

До этого были опубликованы результаты исследования безопасности основных западных вакцин от COVID-19. Выяснилось, что применение этих препаратов в редких случаях способствовало росту неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. Так, у некоторых пациентов развивались миокардит, перикардит, тромбоз головного мозга и синдром Гийена — Барре.