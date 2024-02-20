В России оценили побочные эффекты западных антиковидных вакцин Вирусолог Альтштейн: любые вакцины связаны с риском осложнений

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Абсолютно безопасных вакцин не существует, неприятные побочные эффекты от западных антиковидных препаратов являются приемлемыми, заявил в беседе с НСН профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что любая вакцинация связана с определенным риском осложнений.

Как пишет издание, ранее были опубликованы результаты исследования безопасности основных западных вакцин от COVID-19. Выяснилось, что применение этих препаратов в редких случаях способствовало росту неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. Так, у некоторых пациентов развивались миокардит, перикардит, тромбоз головного мозга и синдром Гийена — Барре.

Надо смотреть, какой процент привитых людей получают осложнения. Синдром Гийена — Барре — это, действительно, очень неприятное заболевание. 95% заболевших выздоравливают, но 5% могут остаться инвалидами или умереть. Однако это довольно редкое осложнение, на 99 млн привитых людей приходится 190 случаев, это около 0,0005%, — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что в вакцинологии такой результат считается приемлемым. При этом, по словам ученого, решение о применении вакцины принимают, если от нее больше пользы, чем вреда. Однако вакцин, которые не дают никаких осложнений, не существует, и это касается всех лекарств, подчеркнул вирусолог.

Ранее британские ученые выяснили, что мозг пациентов, переболевших длительным COVID-19, может «состариться» на 20 лет. Его функции сильно снижаются после болезни, что эквивалентно черепно-мозговой травме.