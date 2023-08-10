Названы категории людей, которых чаще всего кусают осы Врач-профилактик Овнанян: осы чаще всего кусают аллергиков и людей в яркой одежде

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Осы чаще всего кусают ярко одетых и сильно надушенных людей, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Медик добавила, что граждане с аллергией на яд тяжелее переносят нападения насекомых, тогда как для остальных нападение относительно безопасно.

Укус осы особенно опасен для тех, у кого аллергия на яд. Для остальных нападение относительно безопасно. Если на месте укуса сразу появился значительный отек, то это признак аллергии. Необходимо быстро принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу. Даже если отека нет, важно промыть и обработать рану антисептиком. Сильная аллергия на яд проявляется в отеках лица, губ и языка, затруднении дыхания, тошноте, учащенному пульсу и повышенной температуре тела, — заявила Овнанян.

По ее словам, ос привлекает яркая одежда, сильный аромат духов и сладких напитков, а также фруктов: эти насекомые очень хорошо чувствуют запахи, а подобный гардероб принимают за цветы.

Еще осы реагируют на мокрое тело после купания тело. И еще один факт, подтвержденный учеными: рассерженные пчелы и осы чаще атакуют тех, у кого есть аллергия на их укусы. Также не стоит размахивать руками и делать резких движений, если рядом с вами летает оса, — отметила Овнанян.

Врач добавила, что смертельной дозой для человека является 50-100 укусов, но к врачу нужно сразу обращаться уже при двух нападениях подряд.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал приложить холод и компресс с содой к месту укуса осы. Эксперт добавил, что наиболее тяжелую аллергическую реакцию вызывают укусы в области груди, шеи и лица из-за большого количества сосудов. Помимо ос, укусы шмелей и пчел также могут привести к летальному исходу.