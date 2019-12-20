https://static.news.ru/photo/76d1a1d8-2414-11ea-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Сухость во рту бывает простым проявлением жажды, но также может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

Издание «Челнинские известия» рассказало о патологиях, которые могут вызывать это состояние. В первую очередь при частом ощущении пересыхания во рту следует проверить уровень глюкозы в крови — возможно, чувство вызвано сахарным диабетом.

Также сухость является симптомом нарушений в работе щитовидной железы. В частности, к ней приводит повышенная выработка тиреоидных гормонов, наблюдающаяся при тиреотоксикозе. Сопутствующим признаком при этом станет дрожание рук. Для уточнения этого диагноза необходимо сдать анализы на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.

Причиной пересыхания во рту может быть вегетативное расстройство нервной системы — определить это заболевание сможет невропатолог. Хронические заболевания ротовой полости, проблемы с зубами и стресс также вызывают сухость.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендации медиков, помогающие избежать рака молочной железы.