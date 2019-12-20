Сухость во рту бывает простым проявлением жажды, но также может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.
Издание «Челнинские известия»
Также сухость является симптомом нарушений в работе щитовидной железы. В частности, к ней приводит повышенная выработка тиреоидных гормонов, наблюдающаяся при тиреотоксикозе. Сопутствующим признаком при этом станет дрожание рук. Для уточнения этого диагноза необходимо сдать анализы на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.
Причиной пересыхания во рту может быть вегетативное расстройство нервной системы — определить это заболевание сможет невропатолог. Хронические заболевания ротовой полости, проблемы с зубами и стресс также вызывают сухость.
Ранее NEWS.ru приводил рекомендации медиков, помогающие избежать рака молочной железы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен