Названо заболевание, в три раза повышающее риск смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/feb91464-6112-11eb-b6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты с шизофренией умирают от COVID-19 почти в 2,7 раза чаще, чем люди без этого психического расстройства. К такому выводу пришли американские учёные.

Их исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry. Специалисты проанализировали медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка. Среди них были 7348 человек, заразившихся коронавирусом. Американцев с психическими заболеваниями разделили на три категории — с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами.

Выяснилось, что из всех больных коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, ещё 360 — тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы.

Повышенные риски умереть из-за шизофрении учёные обнаружили, когда скорректировали результаты исследования с учётом пола, возраста и расы. При этом не была выявлена связь между смертью от коронавируса и аффективными или тревожными расстройствами. Учёные настаивают на дальнейшем изучении связи шизофрении и смертности от COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия COVID-19 постепенно подходит к концу. Об этом заявил сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН вирусолог Феликс Ершов. По его словам, уже к лету 2021 года в России могут быть отменены все ограничения, введённые из-за коронавируса. Пандемия завершится тогда, когда 70–80% людей в мире «проконтактируют» с вирусом, подчеркнул академик.