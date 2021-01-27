Названо заболевание, в три раза повышающее риск смерти от коронавируса

Пациенты с шизофренией умирают от COVID-19 почти в 2,7 раза чаще, чем люди без этого психического расстройства. К такому выводу пришли американские учёные.
Их исследование
Выяснилось, что из всех больных коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, ещё 360 — тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы.
Повышенные риски умереть из-за шизофрении учёные обнаружили, когда скорректировали результаты исследования с учётом пола, возраста и расы. При этом не была выявлена связь между смертью от коронавируса и аффективными или тревожными расстройствами. Учёные настаивают на дальнейшем изучении связи шизофрении и смертности от COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия COVID-19 постепенно подходит к концу. Об этом заявил сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН вирусолог Феликс Ершов. По его словам, уже к лету 2021 года в России могут быть отменены все ограничения, введённые из-за коронавируса. Пандемия завершится тогда, когда 70–80% людей в мире «проконтактируют» с вирусом, подчеркнул академик.