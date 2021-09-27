Названо правильное соотношение углеводов и белков для здорового похудения

Популярные низкоуглеводные диеты помогают быстро сбросить вес, но могут навредить организму. Поэтому, чтобы похудение принесло здоровье, необходимо сформировать правильный рацион питания, в котором будет не менее 60% углеводов. Об этом «Народным Новостям» сообщила главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Специалист напомнила, что такие низкоуглеводные диеты, как Кета или Дюкан, приводят к потере не жира, а воды и мышечной массы.

Мы должны получать больше углеводов, чем белка. В рационе около 60% составляют углеводы, 30% составляет жир, 10% уходит на белок. Очень часто люди начинают перебирать большое количество белка, который вытесняет полезные элементы. Люди убирают фрукты и овощи из рациона, тем самым лишая себя витаминов, — пояснила Нефёдова.

Она отметила, что углеводы содержатся в крупах, макаронах и хлебе. При этом отдавать предпочтение нужно цельнозерновым мучным продуктам и хорошим крупам, например гречке и булгуру.

Также, по её словам, при большом потреблении белка сложные углеводы, как правило, вытесняются, что может привести к болезни суставов, вплоть до развития подагры, а также камням в почках.

Ранее международная группа исследователей заявила, что основной причиной ожирения является не переедание, а потребление пищи с высоким гликемическим индексом, богатой быстрыми углеводами. Вызываемые их потреблением гормоны запускают масштабную перестройку обмена веществ, которая приводит к накоплению жира и увеличению веса.