Названо полезное для здоровья количество яблок в день

Избыточное употребление яблок может обострить колит, язву и гастрит или спровоцировать воспаление в желчном пузыре. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов. Чтобы яблоки принесли пользу, специалист советует съедать их не более двух штук в день.

Действительно, этот фрукт для здоровья крайне полезен. Как гласит английская пословица: «Одно яблоко в день — и врач не нужен», — сказал Асанов.

Как рассказал врач, в свежих яблоках содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды и пектин, полезные для кишечной микрофлоры. Он советует есть эти фрукты свежими, с кожурой и даже вместе с косточками, в которых есть йод, а также гликозид амигдалин, считающийся противораковым витамином В17.

Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта яблоки лучше употреблять с осторожностью и в печёном виде, пояснил Асанов.

Также фруктовые кислоты весьма быстро способны разрушить зубную эмаль. Поэтому врачи рекомендуют после яблока прополоскать рот водой, — добавил медик.

Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили неожиданный эффект от употребления яблок. Проведённое ими исследование показало, что яблоки способны влиять на развитие памяти.