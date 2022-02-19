Названо необходимое для продления жизни количество чашек кофе в день

Ежедневное употребление трёх чашек кофе в день может снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли учёные из Великобритании, которые наблюдали за добровольцами в течение 11 лет. При этом положительно влиял на здоровье свежемолотый кофе, а не растворимый, пишет The Sun.

Специалисты выяснили, что у тех, кто выпивал по три чашки молотого кофе каждый день, риск преждевременной смерти был на 12% ниже. Также у них на 17% было меньше шансов умереть от сердечных заболеваний и на 21% — от инсульта.

Исследование показало, что регулярное умеренное употребление кофе полезно для здоровья сердца и с большой долей вероятности может замедлить в нём возрастные изменения.

По мнению учёных, польза молотого кофе обусловлена содержанием в нём антиоксидантов. Они также предупредили, что различные виды этого напитка могут по-разному влиять на организм.

Употребление кофе также может быть полезно для зрения человека, повышая бдительность и чувство бодрствования. Как выяснили эксперты университета Уотерлу в Канаде, кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию. Это важно для таких действий, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом.