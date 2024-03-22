Названа пряность, которая оберегает мозг от развития деменции Невролог Гимранова: употребление куркумы снижает риск развития деменции

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Куркума представляет собой растение, корень которого используется как приправа, краситель или лекарство. Регулярное употребление этого продукта в пищу может снизить риск развития деменции в пожилом возрасте, рассказала врач-невролог Альмира Гимранова порталу «Хибины».

Экстракт куркумы — куркумин — обладает высоким содержанием компонентов с антиоксидантным и противовоспалительным воздействием, объяснила Гимранова. По ее словам, это вещество способно положительно влиять на сохранение когнитивных функций головного мозга.

Доктор Дебора Ли ранее рассказала, что продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и клетчатки способны снизить уровень холестерина в крови, минимизировать риск развития рака, а также продлить жизнь. По ее словам, больше всего полезных микроэлементов содержится в таких овощах, как брюссельская капуста, шпинат и баклажан. Она посоветовала включить эти продукты в рацион каждому, кто заботится о здоровье, несмотря на их специфический вкус.

До этого врач Елена Малышева ранее сообщила, что брюссельская и белокочанная капуста помогает в борьбе с раком. По ее словам, происходит это за счет содержащегося в ней в большом количестве такого вещества, как сульфорафан. Именно оно не дает раковым клеткам размножаться, пояснила врач.